²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤È»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ê¹áÀî¾ÈÇ·¡Ë¤¬£·Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÔè½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£²£µÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½éÆü¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÂçºåÊ¸²½·Ý½Ñ»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤«¤éÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤äÂ¿ºÌ¤ÇË­¤«¤ÊÂçºå¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÍèºå¼Ô¤ËÂçºå¤ÎÊ¸²½¡¢·Ý½Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï