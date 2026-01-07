あきんどスシローは、「お得に腹一杯、すし初めをしていただきたい」という想いから、通常税込180円〜で販売している、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を1月9日より全国のスシローにて、税別100円〜※(税込110円〜)で販売する。スシローでは、2026年も企業理念である「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現し、すしをお得に楽しめるよう、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税別100円〜※(税込110円〜)