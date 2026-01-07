BOYNEXTDOORのジェヒョンが、夜の東京を散策する近況ショットを公開した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTジェヒョンは最近、BOYNEXTDOORの公式インスタグラムを更新し、「君がいるなら、きっと大丈夫」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ライトアップされた東京タワーを背景にポーズを取るジェヒョンの姿が収められている。ポップなデザインのジャケットにデニムを合わせたカジュアルな