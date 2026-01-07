年が明け、２０２５年秋のドラフトで指名された新人選手が続々と各球団の合宿所に入寮している。中日のドラフト５位・新保茉良内野手（２２）は７日、母お手製のハンバーグを持参。スポーツ報知では過去のルーキーが持参した珍グッズなどをまとめた。▽ゴジラ（１９９３年）当時すでに「ゴジラ」の愛称が定着していた松井秀喜（巨人）が、５０センチ大のゴジラのぬいぐるみを。▽ちゃぶ台（２００５年）星孝典（巨人）が