昨年、米国でバレーボール女子のプロリーグとして新設された「リーグ・ワン・バレーボール（ＬＯＶＢ）」のアトランタのコーチに就任したヨーコ・ゼッターランド氏が１２日のオースティンとの開幕戦を前に、スポーツ報知の取材に応じた。２年目を迎えるゼッターランド氏は、日本バレーをベースに考えるブラジル人監督の下、「Ｋａｉｚｅｎ」で初優勝を目指す。（取材・久浦真一）××××ＬＯＶＢは６チームに