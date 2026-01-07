去年1年間に県内で起きた山岳遭難は前の年より37件多い「358件」で、3年連続で過去最多を更新しました。県警によりますと、去年1年間に県内で発生した山岳遭難は「358件」でした。前の年より「37件」増え、3年連続で過去最多を更新しました。亡くなった人は「51人」でここ5年間で最も多くなりました。山域別では、北アルプスが「213件」で全体のおよそ6割を占めています。年代別では、40代以上が全体の「82.9％」で登山歴5年未満の