大蔵村の肘折温泉でことし1年の無病息災や五穀豊穣などを願う伝統行事「さんげさんげ」が行われました。一行の歩き「さんげさんげろっこんざいじょ」「さんげさんげ」は出羽三山に古くから伝わる山伏たちの年越し行事で、毎年1月7日に行われます。地元の住民や早稲田大学の学生ら16人が白装束に身を包み、大蔵村・肘折温泉の街をおよそ1キロ練り歩きました。ほら貝の音と念仏で1年の汚れを落とし、新しい年の無病息災や五穀豊穣を