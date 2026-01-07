4年半ぶりの安値水準です。山形県内のガソリンの最新価格が7日、発表され、レギュラー1リットル当たりの平均小売価格は「160.8円」と7週連続の値下がりとなりました。資源エネルギー庁が発表した1月5日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり「160.8円」で、前の週より3.9円値下がりしました。値下がりは7週連続で、161円を下回ったのは2021年6月以来で4年7か月ぶりです。一方、全国