お笑いタレントの横澤夏子（35）が6日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫婦仲が円満になった“金言”を紹介した。この日はゲストに25年3月に第5子妊娠を発表し、同年8月に女児を出産した辻希美と夫・杉浦太陽が登場。横澤は、杉浦の母の「思ったことは明日言え」という“金言”を紹介。以前に杉浦と番組で共演した際、この言葉を聞いたといい「凄すぎて、それめちゃくちゃやってる。凄い！