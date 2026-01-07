阪神の新人合同自主トレで、笑顔で調整する立石＝SGL尼崎阪神、日本ハム、ソフトバンクの新人合同自主トレーニングが7日、スタートした。阪神はドラフト会議で3球団が競合した1位の立石正広内野手（創価大）が兵庫県尼崎市の2軍本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」に約800人のファンが集まった中、ランニングなどで汗を流し「しっかりと動けた。開幕1軍スタートを目指して頑張る」と力強く話した。日本ハムの新人は千葉県鎌ケ