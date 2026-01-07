記者会見する新潟県柏崎市の桜井雅浩市長＝7日午前、柏崎市中部電力浜岡原発（静岡県）の再稼働審査に絡み「基準地震動」を過小評価した疑いがある問題で、東京電力柏崎刈羽原発が立地する新潟県柏崎市の桜井雅浩市長は7日、「データ改ざんなるものがあった時に、いかに大きな影響を及ぼすか、（中部電が）実感として捉えていなかったのが大きなショックだ」と話した。定例記者会見で記者の質問に答えた。桜井氏は、東電でも過