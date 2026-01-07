「全国高校ラグビー・決勝、桐蔭学園３６−１５京都成章」（７日、花園ラグビー場）５大会ぶり２度目の決勝に臨んだ京都成章だったが、前回と同じ桐蔭学園の前に涙を飲み、初優勝の夢はお預けとなった。先制は京都成章だった。前半、模様眺めの時間が続いたが１４分、敵陣４０メートル付近のラックから右へ展開、ＳＯ岡元の突破力を生かし、ＷＴＢ篠が右隅へトライ。直後に追いつかれ、５−５と互角で後半へ。ケガで出られ