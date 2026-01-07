秋田地方気象台は「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時8分に発表しました。県内は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。8日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。低気圧が日本海北部を北東へ進んでいます。この低気圧は急速に発達しながらオホーツク海へ進み、低気圧からのびる前線が8日にかけて東北地方を通過する