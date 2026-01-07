高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第68回が１月7日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】久しぶりに登場した三之丞トキはヘブンとの結婚を松野家に報告。異人嫌いの勘右衛門からも認めてもらうことができました。司之介とフミは、雨清水家に報告に行きます。そこで司之介は口を滑らせてしまい…＊以下１月7日放送