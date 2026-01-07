お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。今回は、わが子のお年玉の使い道から起こった一件です。リオ「お年玉の合計、10万円あった！」高校2年生になる娘のリオがお年玉の総額を確認し、10万円もあったと大興奮。高校生にとっては超大金。しかしその10