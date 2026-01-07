「マクドナルド」の公式Xが、1月7日（水）に更新。キャラクターの頭と思われる画像が公開され、「しんちゃん?!」「クレしんコラボきたー！」「ドキがむねむね〜」とファンから反響が集まっている。【写真】ポムポムプリンも登場!?同日に投稿されたもう1枚の画像■別画像への反響も続々「マクドナルド」はこの日、「もうすぐオラがクル〜?!」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。画像には、「ハッピーセット」のロゴに加え