熊本県警は7日、熊本市南区にある会社の社員のパソコンに2025年12月26日、同社の社長を名乗る人物から不審なメールがあったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警によると、メールは「新プロジェクトのため、私を含む専用のSNSグループを作るように」と指示する内容。社員が指示に従ってグループを作成しグループアカウントを共有したところ、SNSグループ内で偽社長が同社の口座情報を表示するよう指示したり、取引先と