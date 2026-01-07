再度の資金ショートを起こし2024年4月25日に行き詰まりを表面化していた（株）ホクシンメディカル（神戸市）は債権者である事業者ローン会社から破産を申し立てられ2025年12月22日、神戸地裁から保全管理命令を受けた。保全管理人には幸寺覚弁護士（弁護士法人東町法律事務所、神戸市中央区京町80）が選任された。負債総額は債権者約270名に対して約100億円が見込まれる。1986年10月に創業し、医療機器の販売などを手掛け