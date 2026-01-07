北米ミズノが、ユニークな新作パターを発表。「新しいM.CRAFT シティシリーズパターのご紹介。日本製の鍛造です」として、京都・大阪・名古屋・東京の街で新作のモデル名に合わせてゴルファーがパッティングをするPR動画を投稿した。【画像】北米ゴルファーの注目機種は『NAGOYA』!?「M.CRAFT シティシリーズは、日本の象徴的な都市の精神と個性にインスピレーションを得た、精密鍛造パターのコレクションです。M.CRAFT シティシリ