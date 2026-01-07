高木萌衣（たかぎ めい）が自身のインスタグラムを更新。真冬の北海道旅行で美瑛町の観光スポットを訪ねたことを投稿した。【写真】美瑛の白銀の世界で優しくカメラを見つめる高木萌衣「ずっと行きたかった美瑛のクリスマスツリーの木」と記すと、雪原にポツンと1本だけ高くそびえたつ木と、それを見上げるような高木の横顔の写真を公開した。この木はトウヒで、美しい円錐形をしていることや、木のてっぺんには星が乗っているよ