日本維新の会は7日、国民健康保険料の支払いを逃れるため所属地方議員が一般社団法人理事に就いていたと指摘された問題で、兵庫県議ら4人が関与していたとする党調査の中間報告を公表。中司宏幹事長は記者会見で「社会保険改革を進めようとしている中、自分たちだけが保険料を下げようとしていた。おわび申し上げたい」と述べ、処分を検討していることを明らかにした。中間報告によると4議員は兵庫県議の長崎寛親氏、赤石理生