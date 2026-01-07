フジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(8日スタート、毎週木曜22:00〜)の制作発表会見が7日、都内の同局本社で行われ、玉木宏、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤觔が登壇。渡部によるまさかの“自分モノマネ”が披露されていることが、明かされた。渡部篤郎撮影現場では、渡部が冗談を頻繁に言ってムードメーカーになっているのだそう。玉木は「このままのトーンで本当かウソか分からないことを