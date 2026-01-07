俳優の清水尚弥（３０）が７日、インスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。「この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と報告。「まだまだ未熟者ですが、俳優としてより良い表現ができる様今後も邁進してまいります」と誓った。清水は猫２匹を飼っていることを公表している。名前は「リト」「晴」。結婚を発表した投稿では「今まで紹介出来ていなかった家族も併せて紹介させて下さい」と