全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島・平和記念公園前発着＝９区間４８・０キロ）の区間エントリーが７日に発表され、箱根路を盛り上げた選手たちが多く名を連ねた。２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）では、青学大が大会新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の総合優勝。同一チームによる２度目の３連覇は史上初の快挙となった。エース兼主将の黒田朝日（４年）が山上りの５