メ～テレ（名古屋テレビ） 物価高でため息が出る毎日の買い物…。値上げの波は、今年も続くのでしょうか。 スーパーをのぞいてみると、意外な変化がありました。 年末年始が明け、気になるのは「終わりの見えない物価高」。 2026年はどうなっていくのでしょうか。 帝国データバンクによりますと、4月までの食品の値上げは、冷凍食品やコメ製品、調味料など3500品目あまり。 今年の見通しにつ