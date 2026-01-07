ザ・ルミニアーズ（The Lumineers）、4年ぶりの来日公演が1月29日（木）Zepp Haneda（TOKYO）にて開催される。ウェスリー・シュルツ（Vo, Gt）とジェレマイア・フレイテス（Dr, Piano）がバンドを結成したのは2005年。2010年にコロラド州デンバーへ拠点を移すと、2012年のアルバム『The Lumineers』で全米チャート2位まで上り詰め、2016年の次作『Cleopatra』で全米／全英1位を達成。その後も2019年の『III』、2022年の『Brightsid