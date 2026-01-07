10日(土)からの3連休は関東で寒暖差と大雪に注意が必要です。11日(日)から12日(月)にかけては、北部を中心に雪で、群馬県北部では警報級の大雪となる可能性があります。南部の晴れる所も季節風が冷たく、寒さが厳しくなるでしょう。外出は交通の影響に注意し、寒さ対策を万全に。3連休関東北部は警報級の大雪か南部も厳しい寒さ今日7日(水)は、関東の南海上を通る低気圧の影響で雲に覆われ、午前中は雪や雨の降った所もありま