アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/07営業日時点＝ 上海異形鉄筋 1.8％ 大連ポリエチレン 1.57％ 上海ゴム 1.15％ 上海銅 0.76％ 大連とうもろこし 0.67％ 上海重油 -0.56％ ＊数値は前日比％