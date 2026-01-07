ロンドン朝方、ドル買いの動きユーロドル一時１．１６８２レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方はドル買いが優勢。ユーロドルは1.1682レベル、ポンドドルは1.3494レベルにそれぞれ本日の安値を更新している。ドル円は156.30レベルを安値に、156.40台へと下げ渋り。 EUR/USD1.1685GBP/USD1.3497USD/JPY156.41