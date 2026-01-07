浜岡原発の再稼働に向けた審査を巡る中部電力の不正行為について、7日に開かれた原子力規制委員会では厳しい意見が相次ぎ、再稼働への審査は「白紙」になる見通しとなりました。浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、中部電力が地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定し、意図的に過小評価した疑いがあるデータを国に報告していた問題。7日午前に開かれた原子力規制委員会では、この不正行為に対して委員から厳しい