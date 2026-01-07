俳優の成宮寛貴が７日、東京・渋谷区の紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡで上演される主演舞台「サド侯爵夫人」（８日〜２月１日まで）の初日前会見に共演の東出昌大、加藤雅也らとともに出席した。三島由紀夫の傑作戯曲を性別の垣根を越えてオール男性キャストで上演。２０１６年に芸能界を一時引退した成宮にとって、実に１２年ぶりの主演舞台となる。成宮は「いろいろなことを思い出しながらやった。セリフ一つ