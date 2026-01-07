栃木県の県立高校の生徒が他の生徒から暴行を受ける動画がSNS上で拡散されている問題で、生徒が通う高校が「いじめに該当する疑いがある」とコメントしました。SNS上では、栃木県の県立高校に通う男子生徒が他の生徒から殴られたり蹴られたりする動画が拡散されています。生徒が通う高校は取材に対し、自校の生徒と認めたうえで、「いじめに該当する疑いがある」との認識を示しました。また、8日にも全校生徒に対し、いじめなどに