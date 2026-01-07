京都の花街の仕事始めに当たる「始業式」で、誓いの言葉を唱和する舞妓ら＝7日午後、京都市東山区京都五花街の一つ、祇園甲部の歌舞練場で7日、芸妓や舞妓が仕事始めに当たる「始業式」に臨んだ。正装の黒紋付きに、正月用の稲穂のかんざしなどで華やかに着飾り「おめでとうさんどす」「おたのもうします」と新年のあいさつを交わし、芸の精進を誓った。式には芸舞妓ら関係者約100人が参加。誓いの言葉を唱和した後、京舞井上