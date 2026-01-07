【北京共同】中国国務院（政府）台湾事務弁公室は7日、台湾の劉世芳内政部長（内相）と鄭英耀教育部長（教育相）を「頑迷な台湾独立分子」に指定し、中国への渡航禁止などの制裁と懲罰を科すと発表した。昨年12月に実施した台湾を包囲する軍事演習に続き、台湾の頼清徳政権への圧力を強化した。中国が「頑迷な台湾独立分子」に指定したのは、台湾の蕭美琴副総統をはじめ14人となった。同弁公室の陳斌華報道官は記者会見で、頼