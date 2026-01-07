麻薬の密売拠点を摘発です。 【写真を見る】密売拠点摘発 一度に押収した麻薬の量としては過去最多 20代の男3人を逮捕 大麻や大麻リキッド 大量のMDMA…愛知県警 逮捕されたのは、住居不定・無職の山本将輝容疑者24歳ら20代の男3人です。 警察によりますと、3人は去年8月、愛知県刈谷市のアパートの一室で、大麻約5.8キロや大麻リキッド約1.2キロなどを営利目的で所持した疑いがもたれています。 愛知県警が一度に押収し