松屋は、2026年1月5日から20日まで、対象メニューを注文すると「生野菜」が50円引きの100円になるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。毎日15時から翌5時までの時間限定冬のキャベツは、寒さによって甘さが増し、シャキッとした食感が引き立つといわれています。また、「松屋のフレンチドレッシング」は、"生ドレッシング"ならではのフレッシュさが特徴。生野菜の魅力を最大化してくれるこだわりの味わいで、さらにお