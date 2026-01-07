ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃792は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！◆夏菜子、伝説の発言に塚地号泣この企画では、ももクロをよく知る関係者へのアンケートを実施。メンバーが自ら回答することで、彼女たちの実体が明らかになっていく。まずは、ももクロファン、通称「モノノフ」として知られるドランクドラゴン・塚地武雅に聞いた「ももクロの現場で感動し