セブン-イレブンでは1月15日の「いちごの日」にあわせ、いちご尽くしの限定シリーズ「ベリーHAPPY！贅沢いちご時間」を開催しています。和洋スイーツ、パン、アイスなど いちごを贅沢に楽しめる23アイテムを全国展開（沖縄・一部地域は発売日が異なる場合あり）。朝食からデザートまで、甘酸っぱいいちごの魅力が詰まったラインアップです。甘酸っぱい冬ならではの幸せ...今回はすべての商品ラインアップを紹介します。●もちもち