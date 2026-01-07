【ただいま待機中につき】 1月7日 連載開始 【拡大画像へ】 小学館は1月7日、マンガワンにて原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」の連載を開始した。 「ただいま待機中につき」は、大学のアイドル・竹内メイと、友達ゼロの川崎の奇妙で甘い同居関係を描いたラブコメディ。「隣の部屋で働くメンエス嬢」というメイの秘密を知ってしまった川崎の部屋に、