新潟県では、８日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意が必要です。新潟地方気象台の発表によると８日にかけて、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。上空約５５００メートルには氷点下３０℃以下の寒気が流れ込んでいるため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。新潟県では、８日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してく