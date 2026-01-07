瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。7日夜は次第に雲が増えるでしょう。岡山県北部では雪や雨の降るところがある見込みです。 8日は寒気や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、中国山地沿いで雪が降るでしょう。海沿いでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で1度、津山で0度、高松で4度の予想です。日中の最高気温