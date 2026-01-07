川崎フロンターレは7日、川崎大師で年始の恒例となっている必勝祈願を行った。必勝祈願には長谷部茂利監督をはじめ、選手・コーチがそろい、勝利を祈念してのお護摩や集合写真の撮影などを実施した。チームは前日に始動。MF脇坂泰斗は「新しいメンバーも増え、活気のあるトレーニングができているので、タイトルを目指して、新しいメンバーも、昨年からいるメンバーも関係なく、チーム一丸となって優勝を目指したい」と意気