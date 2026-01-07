サンディスクは、現地時間の1月6日に米ラスベガスで開幕した電子機器の見本市「CES（Consumer Electronics Show） 2026」において、ゲーマー、クリエーター、プロ向け内蔵SSDラインアップの新たなブランド名となる、「SANDISK Optimus」を発表した。●ゲーマーやクリエーターなどのニーズに対応「SANDISK Optimus」ファミリーは、「SANDISK Optimus」「SANDISK Optimus GX」「SANDISK Optimus GX PRO」の3製品ラインで構成され