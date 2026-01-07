J２のジュビロ磐田は１月５日、新体制発表と初練習を行なった。磐田市内の会場では志垣良新監督をはじめ、磐田U-18から昇格したDF甲斐佑蒼とFW石塚蓮歩、大卒ルーキーのDF吉村瑠晟（関西大学）、横浜FCから加入したDF山粼浩介、昨夏にJ１のサンフレッチェ広島から期限付き移籍し、完全移籍となったMF井上潮音が登壇。それぞれが今年にかける思いを語った。「心技体のすべてにおいてレベルアップを図り、その基準を上げるこ