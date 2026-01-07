7日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2640枚だった。うちプットの出来高が6655枚と、コールの5985枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の714枚（3円安24円）。コールの出来高トップは5万3000円の1425枚（198円安58円）だった。 コールプット 出来高