7日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3808枚だった。うちプットの出来高が2345枚と、コールの1463枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の615枚（7円高47円）。コールの出来高トップは5万9000円の181枚（42円安51円）だった。 コールプット 出来高