7日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は223枚だった。うちプットの出来高が202枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の45枚（52円高320円）。コールの出来高トップは5万3000円の10枚（215円安1455円）だった。 コールプット 出来高前