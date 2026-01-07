NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡ËW¼ç±é¡¦ºòÇ¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£¢£¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¸ø±é´°Çä 1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25¡ÊÆü¡Ë·×4¸ø±é¤òHulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î1·î24Æü¡ÊÅÚ