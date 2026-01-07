台湾メディアの中時新聞網によると、台湾の食品薬物管理署は6日、日本から輸入されたイチゴ6ロットが水際検査で不合格になったと発表した。残留農薬基準値超過が原因で、3．3トン余りが返送または廃棄処分される。過去約半年間の検査で不合格となった日本のイチゴは12ロットに上ることから、食薬署は6日から1カ月間、日本のイチゴに対する検査の抜き取り比率を100％に引き上げる。イチゴ6ロットからは、シフルメトフェン3．0〜5．0