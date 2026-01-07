「東京スポーツ新聞社制定2025年度プロレス大賞 supported by にしたんクリニック」授賞式が行われ、最優秀選手賞の上谷沙弥さんや、新人賞の武知海青さんら各賞受賞者が登壇しました。 【写真を見る】【 くりぃむ有田 】フワちゃんは「すごく良いプロレスラーデビューをした」ホメつつも “調子に乗ったらガツンと言う” 【 プロレス大賞 】特別話題賞を受賞した有田哲平さん（くりぃむしちゅー）は、授賞式後の囲み取材で“